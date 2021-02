Carnevale in Italia, da Ivrea ad Acireale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono giorni di festa, nonostante la pandemia: il Carnevale in Italia è una delle feste più sentite nella maggior parte delle regioni dello stivale. Esistono infatti tradizioni bellissime, tra le più antiche e suggestive, divertenti soprattutto. Ma cos’è il Carnevale? Si tratta di una festa mobile, che varia a seconda della data di Pasqua, che si celebra nei paesi di tradizione cattolica. Nonostante le infinite varianti, in Italia ma anche nel mondo, una sola è la sua peculiarità: la maschera. È infatti fondamentale mascherarsi. Le maschere seguono le tendenze certo, ma in moltissime località sono tradizionali e seguono un rituale specifico, con tradizioni consolidate. Da nord a sud il Carnevale in Italia è festeggiato in ogni regione, ogni provincia e ogni comune. Si tratta infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono giorni di festa, nonostante la pandemia: ilinè una delle feste più sentite nella maggior parte delle regioni dello stivale. Esistono infatti tradizioni bellissime, tra le più antiche e suggestive, divertenti soprattutto. Ma cos’è il? Si tratta di una festa mobile, che varia a seconda della data di Pasqua, che si celebra nei paesi di tradizione cattolica. Nonostante le infinite varianti, inma anche nel mondo, una sola è la sua peculiarità: la maschera. È infatti fondamentale mascherarsi. Le maschere seguono le tendenze certo, ma in moltissime località sono tradizionali e seguono un rituale specifico, con tradizioni consolidate. Da nord a sud ilinè festeggiato in ogni regione, ogni provincia e ogni comune. Si tratta infatti ...

