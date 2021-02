Carfagna | bella e di centrodestra Cosa non si perdona alle donne in politica

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Se c’è una donna nellaitaliana (e sono poche, ma ci sono) che ha dovuto difendersi per anni dagli attacchi legati a tutto ciò che non riguarda il suo operato, questa è Mara. L’avvenenza della ex soubrette ha sempre diviso le anime: da una parte, chi l’ha attaccata per essere arrivata al suo posto (qualunque esso sia stato) grazie ai favori riservatigli da Silvio Berlusconi, accecato dalla sua bellezza; dall’altra, c’è invece chi l’ha sempre difesa, sottolineandone la bravura e la caparbietà che l’ha sempre spinta a studiare a fondo ogni dossier prima di metterci le mani. La divisione è emersa anche negli ultimi giorni, a seguito della sua nomina a ministra per il Sud nel neonato governo Draghi, compagine di governo attaccata da più parti per l’assenza di un congruo numero di ministre. Di fronte a una ...