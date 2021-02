Capitani | trama e trailer della serie lussemburghese in Top Ten su Netflix

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 15 febbraio 2021), latv poliziesca dal Lussemburgo alla Top Ten dellepiù popolari in Italia sue cast. Rinnovata per una seconda stagione. Non è una novità che unatv prodotta in un paese possa conoscere il successo quandodecide di acquistarla e portarla in altri Paesi, in fondo è già successo con La Casa di Carta.sembra seguire la stessa strada, almeno in Italia.non è unaoriginale di, ma è andata in onda nel 2019 su RTL in Lussemburgo. Lapoi è stata portata in tutto il mondo daa partire dall’11 febbraio, e da quel momento è arrivata nella Top Ten delle ...