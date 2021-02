Caos Forza Italia, Berlusconi promuove Tajani per fermare le polemiche. Ma tre deputati lasciano e aderiscono al partito di Toti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giro di nomine dentro Forza Italia per provare a placare i malumori dopo le nomine nell’esecutivo degli azzurri Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta. A soli due giorni dal giuramente del governo Draghi, Silvio Berlusconi ha deciso una serie di promozioni interne: Antonio Tajani è stato nominato coordinatore nazionale, Anna Maria Bernini sua vice e Licia Ronzulli responsabile per i rapporti con gli alleati del centrodestra. La riorganizzazione però, non è bastata a riportare la pace e nei gruppi, scrive l’agenzia Ansa, resta un clima pesante e di profonda insoddisfazione. E cresce la competizione tra i tanti parlamentari, in lotta tra loro, per avere un posto nella pattuglia di sottosegretari ( si parla di cinque o sei posti) che spetta a Fi con cui si andrà a completare la squadra del governo. E non a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giro di nomine dentroper provare a placare i malumori dopo le nomine nell’esecutivo degli azzurri Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta. A soli due giorni dal giuramente del governo Draghi, Silvioha deciso una serie di promozioni interne: Antonioè stato nominato coordinatore nazionale, Anna Maria Bernini sua vice e Licia Ronzulli responsabile per i rapporti con gli alleati del centrodestra. La riorganizzazione però, non è bastata a riportare la pace e nei gruppi, scrive l’agenzia Ansa, resta un clima pesante e di profonda insoddisfazione. E cresce la competizione tra i tanti parlamentari, in lotta tra loro, per avere un posto nella pattuglia di sottosegretari ( si parla di cinque o sei posti) che spetta a Fi con cui si andrà a completare la squadra del governo. E non a ...

