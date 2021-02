Campania, un contagio su quattro deriva dalla variante inglese del Covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) In Campania un caso di Covid su quattro deriva dalla variante inglese del Covid. Lo comunica la Regione con una nota. È stata avviata un’indagine mirata per l’analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane, in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto da Istituto Zooprofilattico, Tigem e Cotugno, prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi, e ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta “variante inglese” in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Un caso su ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Inun caso disudel. Lo comunica la Regione con una nota. È stata avviata un’indagine mirata per l’analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati innelle ultime settimane, in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto da Istituto Zooprofilattico, Tigem e Cotugno, prende in esame la diffusione territoriale delattraverso il campionamento dei casi positivi, e ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta “” in, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Un caso su ...

