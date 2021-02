Camerota Covid-free | tampone negativo per famiglia della frazione Marina

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sospiro di sollievo per la comunità di: il paese, da oggi, è tornato ad essere ‘’. Tutti negativi, infatti, i tamponi somministrati alla’. Gli ultimi a ricevere la notizianegatività sono stati il medico anestesista in servizio Presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri ed i componentisua. Tornano così a quota-zero i contagiati sul territorio comunale. Non può dirsi lo stesso, purtroppo, per alcune altre comunità cilentane (anche dell’interno) i cui sindaci hanno emesso nelle ultime ore le ordinanze di chiusura delle scuole. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

