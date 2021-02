Calciomercato Milan – Due club su Pobega: ecco la valutazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come riportano diverse testate inglesi, sia il Leeds che l'Eintracht Francoforte avrebbero messo gli occhi su Tommaso Pobega di proprietà del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come riportano diverse testate inglesi, sia il Leeds che l'Eintracht Francoforte avrebbero messo gli occhi su Tommasodi proprietà delPianeta

DiMarzio : La riunione in uno sgabuzzino, la firma a notte inoltrata superando la #ASRoma: i retroscena sull’operazione… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Due club su #Pobega: ecco la valutazione del giovane centrocampista - lorenzoleonii : Dopo ogni giornata di campionato i giornali cambiano in continuazione la favorita per lo scudetto. Ora vediamo cosa… - sportli26181512 : Ielpo: 'C'era stato un segnale su un Milan che aveva sottovalutato lo Spezia': 'E' cominciata con l'ammonizione di… - sportli26181512 : Milan: anche una big inglese su Medina: Secondo il Daily Mail il Milan dovrà fare... -