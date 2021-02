Calciomercato Juventus | Paratici sul terzino spagnolo | le parole dell’obiettivo bianconero

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante la prossima sessione estiva di, latenterà inevitabilmente di rinforzare una rosa che fino a questo punto della stagione si è dimostrata piuttosto fragile sotto diversi aspetti. Innanzitutto, Fabioe soci dovranno dimostrare le loro abilità di osservatori per riuscire a cogliere al volo eventuali ghiotte opportunità per colmare le lacune presenti all’interno del gruppo squadra gestito da Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE:, c'è Dragusin nella difesa del futuro L’allenatore della Vecchia Signora, si è trovato in difficoltà soprattutto nell’operare scelte riguardanti la fascia sinistra, orfana per diverso tempo di Alex Sandro, e ad appannaggio dell’inesperto Gianluca Frabotta e dell’impalpabile Federico Bernardeschi. LEGGI ANCHE: ...

Commenta per primo Secondo il portale spagnolo Todofichajes.com laè seriamente interessata ad Ansu Fati , come attaccante in prospettiva per il dopo Ronaldo. Sul classe 2002 del Barcellona pende una clausola da circa 400 milioni di euro.Uno degli acquisti più chiacchierati dello scorsoestivo è stato quello di Federico Chiesa . Dopo un corteggiamento durato più di un anno, laè riuscita ad investire sul centrocampista offensivo ex Fiorentina. Circa 60 milioni ...Abbiamo tanto pazientato, bisogna dirlo: la fase a gironi si è conclusa nella prima metà di dicembre e ora ci sembra di essere un po’ “sulle corde”, dato che la nostra voglia di calcio non si può arre ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Pistocchi: “Il Napoli non è ancora guarito ma ci sono indicazioni per il futuro. Italiano i ...