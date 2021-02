Calcio: Procura Figc chiede prova tv per bestemmia Lazzari (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il Procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha chiesto la prova tv, a quanto apprende l’Adnkronos, nei confronti del laterale della Lazio Manuel Lazzari, per una presunta bestemmia durante il secondo tempo della gara di campionato con l’Inter, di ieri sera a San Siro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Iltore federale, Giuseppe Chinè, ha chiesto latv, a quanto apprende l’Adnkronos, nei confronti del laterale della Lazio Manuel, per una presuntadurante il secondo tempo della gara di campionato con l’Inter, di ieri sera a San Siro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

