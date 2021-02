Buoni Postali, come avere il 2,5% all’anno (ma a certe condizioni) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non rendono molto (cioè pochi decimali di punto all’anno) ma costano poco. Anzi, sono completamente esenti da commissioni e godono pure di una tassazione agevolata, meno pesante di quella che grava invece su altri strumenti finanziari. Stiamo parlando dei Buoni fruttiferi Postali (Bfp), una categoria di prodotti del risparmio tradizionalmente molto amati dalle famiglie italiane, che vi tengono investiti complessivamente oltre 130 miliardi di euro. Buoni fruttiferi Postali: cosa sono e come funzionano Essendo emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, i Bfp sono senza dubbio dei prodotti a basso rischio, assimilabili ai Buoni del Tesoro come i Bot, i Cct o i Btp. Quest’ultimi, però, ogni giorno vengono negoziati sui mercati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non rendono molto (cioè pochi decimali di punto) ma costano poco. Anzi, sono completamente esenti da commissioni e godono pure di una tassazione agevolata, meno pesante di quella che grava invece su altri strumenti finanziari. Stiamo parlando deifruttiferi(Bfp), una categoria di prodotti del risparmio tradizionalmente molto amati dalle famiglie italiane, che vi tengono investiti complessivamente oltre 130 miliardi di euro.fruttiferi: cosa sono efunzionano Essendo emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, i Bfp sono senza dubbio dei prodotti a basso rischio, assimilabili aidel Tesoroi Bot, i Cct o i Btp. Quest’ultimi, però, ogni giorno vengono negoziati sui mercati ...

