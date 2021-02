Buongiorno dalla Borsa 15 febbraio 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Tele) – Brilla Tokyo, in aumento dell’1,91%, chiude a 30.084,2 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,38%; buona performance per Londra, che cresce dello 0,97%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,52%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore petrolio, con un +1,98% sul precedente. Ottima performance per Saipem, che scambia in rialzo del 3,54%. In Giappone, il valore del PIL è 3%. Domani si attendeGermania l’annuncio sull’Indice ZEW, e dall’Unione Europea la diffusione del PIL. È previsto stamattina sempre dall’Unione Europea l’annuncio della Produzione industriale.