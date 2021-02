Bundesliga | vince il Lipsia | frena il Wolfsburg Stasera in campo il Bayern Monaco

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilè ancora vivo e lotta per tenere aperta la corsa per il Meisterschale . Nella 21esima giornata diil club Red Bull ha conquistato i tre punti contro l' Augsburg e si è portato a - ...

Quotidiano.net

giornata 21 RB Lipsia - Augsburg 2 - 1 38' Olmo , 43' Nkunku, 77' Caligiuri Borussia Dortmund - Hoffenheim 2 - 2 24' Sancho, 31' Dabour, 51' Bebou, 81' Haaland Bayer Leverkusen - Mainz 2 - ...Non si ferma la corsa del Francoforte, che battendo 2 - 0 il Colonia si piazza in piena ...anche la Real Sociedad (0 - 1) sul campo del Getafe. Decide Isak alla mezzora di gioco.Il club Red Bull va a -4 ma deve attendere il Bayern, che giocherà stasera con l'Arminia. L'Eintracht acciuffa il Wolfsburg al terzo posto ...Gaffe o sfoggio di potere? I campioni del mondo hanno ufficializzato l'acquisto del difensore proprio mentre i rivali per il titolo affrontavano l'Augsburg ...