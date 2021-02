Bundesliga | Rose rescinde con il Moenchengladbach | sarà il nuovo allenatore del Dortmund

Fprime86 : RT @SkySport: Borussia Monchengladbach, Rose lascia a fine stagione: allenerà il Dortmund - PauloCCortes : RT @SkySport: Borussia Monchengladbach, Rose lascia a fine stagione: allenerà il Dortmund - GianniVaretto : RT @SkySport: Borussia Monchengladbach, Rose lascia a fine stagione: allenerà il Dortmund - SkySport : Borussia Monchengladbach, Rose lascia a fine stagione: allenerà il Dortmund - sportli26181512 : Borussia Monchengladbach, Rose lascia a fine stagione: allenerà il Dortmund: La società tedesca ha ufficialmente an… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Rose

La sorpresa inarriva proprio da una nota pubblicata sul sito ufficiale del Moenchengladbach e dalle dichiarazioni del direttore sportivo del club.al Borussia Dortmund dalla prossima ...DORTMUND (GERMANIA) - Colpo di scena in: Marcosarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund a partire dalla prossima stagione. A dare l'ufficialità della notizia è stato lo stesso Borussia Moenchegladbach, club che il ...A fine stagione Marco Rose lascerà la guida tecnica del Borussia Moenchengladbach per trasferirsi in giallonero ...Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach, ha annunciato che l'allenatore Marco Rose lascerà il club al termine della stagione.