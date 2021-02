Bundesliga, Marco Rose allenerà il Borussia Dortmund: è ufficiale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marco Rose lascerà a fine stagione il Borussia Moenchengladbach. E lo farà per unirsi al Borussia Dortmund. Lo ha annunciato il sito ufficiale dei Fohlen che ufficializza così una decisione del tecnico che era nell’aria da tempo. Il Borussia Moenchengladbach al momento è settimo in classifica con 33 punti in Bundesliga, la stessa quota del Borussia Dortmund, protagonista di una prima parte di stagione decisamente sotto tono. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021)lascerà a fine stagione ilMoenchengladbach. E lo farà per unirsi al. Lo ha annunciato il sitodei Fohlen che ufficializza così una decisione del tecnico che era nell’aria da tempo. IlMoenchengladbach al momento è settimo in classifica con 33 punti in, la stessa quota del, protagonista di una prima parte di stagione decisamente sotto tono. SportFace.

TMit_news : Marco Rose al Borussia Dortmund in estate. Sarà il tecnico più costoso della Bundesliga - CMercato24H24 : Il duro lavoro paga sempre. Adesso è ufficiale: Marco #Rose lascerà il Borussia #Monchengladbach a fine stagione pe… - zamborey : ???? BREAKING ???? Marco #Rose al termine della stagione diventerà il nuovo allenatore del @BVB ?????????????? #Rose will be… - TuttoBundesliga : Marco #Rose infiamma il mercato in #Bundesliga?? Il tecnico del @Borussia ha comunicato la sua volontà di lasciare… - ReaAlessandroo : @RealMarco94 Ciao Marco, é da un po’ che notò un difensore della Bundesliga si chiama Edmond Tapsoba fa il centrale… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Marco Calcio, Bundesliga. Marco Rose sarà il prossimo allenatore del Borussia Dortmund

Cambio in panchina in Bundesliga, non ora ma in vista della prossima stagione sportiva: Marco Rose, 44enne alla guida del Borussia Mönchengladbach dal luglio del 2019, ha deciso di sfruttare la clausola di uscita del ...

Wolfsburg - Borussia Monchengladbach 0 - 0: diretta live e risultato

Allenatore: Marco Rose. Reti: al ' pt . Ammonizioni: al 11' pt John Anthony Brooks (WOL), al 7' pt ...- Wolfsburg - Borussia Monchengladbach è la sfida valida per la 21° giornata di Bundesliga . ...

Bundesliga, Marco Rose allenerà il Borussia Dortmund: è ufficiale Sportface.it UFFICIALE: Rose lascia il Gladbach, allenerà il Borussia Dortmund

Un fulmine a ciel sereno in Bundesliga. Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato che al termine della stagione Marco Rose lascerà l’incarico di allenatore e rescinderà il contratto che lo lega al clu ...

Bundesliga, Marco Rose allenerà il Borussia Dortmund: è ufficiale

Bundesliga, Marco Rose lascerà il Borusisa Moenchengladbach a fine stagione. Sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund: è ufficiale ...

Cambio in panchina in, non ora ma in vista della prossima stagione sportiva:Rose, 44enne alla guida del Borussia Mönchengladbach dal luglio del 2019, ha deciso di sfruttare la clausola di uscita del ...Allenatore:Rose. Reti: al ' pt . Ammonizioni: al 11' pt John Anthony Brooks (WOL), al 7' pt ...- Wolfsburg - Borussia Monchengladbach è la sfida valida per la 21° giornata di. ...Un fulmine a ciel sereno in Bundesliga. Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato che al termine della stagione Marco Rose lascerà l’incarico di allenatore e rescinderà il contratto che lo lega al clu ...Bundesliga, Marco Rose lascerà il Borusisa Moenchengladbach a fine stagione. Sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund: è ufficiale ...