Bundesliga 2020 2021 | il Bayern Monaco pareggia in rimonta contro l’Arminia Bielefeld | termina 3-3

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel posticipo della ventunesima giornata diilinconper 3-3. Primo tempo chein svantaggio per i bavaresi con le reti di Vlap e Pieper; nella riresa accorcia il solito Lewandowski, ma gli ospiti recuperano il doppio vantaggio con il gol di Gebauer. Tolisso e Davies completano il tabellino. Gli uomini di Flick conquistano un punto che li porta a quota 49 ma mancano l’occasione di andare a +7 dal Lipsia, mentreresta al terzultimo posto in piena zona rossa ma aggancia l’Herta Berlino a 18 punti. SportFace.

