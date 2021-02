Bufera di neve sul governo: il rinvio in extremis dell'apertura degli impianti di sci fa esplodere proteste a valanga (Di lunedì 15 febbraio 2021) La scelta del ministro della Salute Speranza, condivisa da Palazzo Chigi, di prolungare fino al 5 marzo l'avvio della stagione sciistica è la prima spina nel fianco dell'esecutivo Draghi. 'In fumo 10 ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 febbraio 2021) La scelta del ministroa Salute Speranza, condivisa da Palazzo Chigi, di prolungare fino al 5 marzo l'avvioa stagione sciistica è la prima spina nel fianco'esecutivo Draghi. 'In fumo 10 ...

a_portigliatti : RT @TgLa7: Bufera di neve sul #governo: il rinvio in extremis dell'apertura degli #impianti di #sci fa esplodere proteste a valanga. #Covid… - TgLa7 : Bufera di neve sul #governo: il rinvio in extremis dell'apertura degli #impianti di #sci fa esplodere proteste a va… - Azzurraa__ : Oggi ho fatto degli addominali...potrebbe arrivare bufera di neve - Lola57998813 : RT @Italysckros: Stanno lavorando sotto una bufera di neve praticamente. Meritano tantissimo anche per questo ?? #SenÇalKapimi #EdSer - parkermaccaroni : Con 0°C pure la bufera di neve @HOKAONEONE #TimeToFly ?? #GAVIOTA2 -