Brunetta e lo smartworking | una rettifica

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Abbiamo pubblicato una notizia, ripresa da altri organi di stampa, secondo cui il ministro Renatosollecitava la sospensione dello smart working per i dipendenti pubblici. In realtà la frase è stata pronunciata dalo scorso giugno, a epidemia declinante, e non nelle ultime ore. Ce ne scusiamo con i lettori e col ministro.

In realtà la frase è stata pronunciata dalo scorso giugno, a epidemia declinante, e non nelle ultime ore. Ce ne scusiamo con i lettori e col ministro.'Se funzionano la Polizia, i Vigili del fuoco, i carabinieri - continua il ministro- , nel senso che vanno a lavorare e non ci sono i carabinieri in, loro sono nelle loro ...