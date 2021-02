Bruciatura da ferro da stiro | il rimedio semplice e veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ormai l’abbiamo detto mille volte, stirare è una delle incombenze più fastidiose tra tutti i lavori di casa. Quando poi capitano degli incidenti sui capi, mentre li stiriamo, ci viene voglia di buttare asse edae decidere di andare in giro come una spugna strizzata! Può capitare a tutti di bruciare un vestito ma ci sono molti modi per rimediare, quindi abbandoniamo gli istinti omicidi verso ile cerchiamo di rimediare al danno. Evitare gli incidenti di stiratura Come per ogni situazione, prevenire è meglio che curare. Con poche piccole attenzioni, possiamo scongiurare le bruciature sui capi, se poi succedono tra poco vedremo come risolverle. Dividiamo il bucato in base alla composizione del tessuto mettendolo in ordine : sintetici, lana, cotone. In questo modo alzeremo la temperatura del...