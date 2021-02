Britney Spears porta in tribunale suo padre: le accuse della popstar (Di lunedì 15 febbraio 2021) Britney Spears ha portato il padre Jamie in tribunale a causa della gestione coercitiva che l’uomo avrebbe avuto nei confronti dell’ingente patrimonio della popstar: arrivano i primi verdetti. Anche i ricchi piangono, chiedere a Britney Spears: la celebre popstar, che sembrava aver avuto tutto dalla vita, è alle prese con un’aspra diatriba legale nei confronti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)hato ilJamie ina causagestione coercitiva che l’uomo avrebbe avuto nei confronti dell’ingente patrimonio: arrivano i primi verdetti. Anche i ricchi piangono, chiedere a: la celebre, che sembrava aver avuto tutto dalla vita, è alle prese con un’aspra diatriba legale nei confronti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

skylla04686430 : RT @vincycernic95: Mi ferisce molto di più se mi si dà del cattivo invece che frocio ALEXA PLAY CIRCUS BY BRITNEY SPEARS - SimoJeanP : @stanzaselvaggia Ciao Selvaggia? Hai già visto il documentario del New York Times su Britney Spears e la sua Conser… - RollingStoneita : Dopo il successo di ‘Framing Britney Spears’, anche il colosso dello streaming avrà il suo film sulla vita della po… - BabylonianDream : RT @mariahsbubble: Franceska Pepe: - fan #1 di Maria Teresa Rita - amica di Guenda - non sopporta Oppini - fan di Britney Spears - ha massa… - murderskitty : #FreeBritney: la prima vittoria in aula e le scuse di Timberlake -