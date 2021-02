Britney Spears: Netflix è al lavoro su un nuovo documentario sulla popstar (Di lunedì 15 febbraio 2021) Britney Spears sta per finire al centro di un altro documentario, questa volta prodotto da Netflix, dopo il debutto di Framing Britney Spears su Hulu. Britney Spears sarà protagonista di un secondo documentario sulla sua vita dopo il debutto di Framing Britney Spears su Hulu. Questa volta a occuparsi della realizzazione del documentario sarà Netflix, che ne ha affidato la regia a Erin Lee Carr. Stando a quanto riporta Bloomberg, la messa in cantiere del documentario da parte di Netflix sarebbe avvenuta prima della distribuzione di Framing Britney Spears. Al momento, Bloomberg non ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021)sta per finire al centro di un altro, questa volta prodotto da, dopo il debutto di Framingsu Hulu.sarà protagonista di un secondosua vita dopo il debutto di Framingsu Hulu. Questa volta a occuparsi della realizzazione delsarà, che ne ha affidato la regia a Erin Lee Carr. Stando a quanto riporta Bloomberg, la messa in cantiere delda parte disarebbe avvenuta prima della distribuzione di Framing. Al momento, Bloomberg non ha ...

