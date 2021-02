Brennero: autotrasportatori italiani bloccati dai test anti-Covid (Di lunedì 15 febbraio 2021) Migliaia di autotrasportatori italiani diretti in Germania sono bloccati da chilometri di coda al confine col Brennero per i controlli anti-Covid. Brennero, 40 km di coda per controlli sugli italiani diretti in Germania su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Migliaia didiretti in Germania sonoda chilometri di coda al confine colper i controlli, 40 km di coda per controlli suglidiretti in Germania su Notizie.it.

mitgov : Presidi per tamponi rapidi antigenici per garantire il transito degli autotrasportatori al Brennero. I 'Drive Throu… - TORREDAMARE : BRENNERO, ALIS: BENE IMPEGNO DEL GOVERNO SUI TAMPONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER EVITARE DANNOSE CODE AL CONFINE ITA… - TrasportiItalia : RT @mitgov: Presidi per tamponi rapidi antigenici per garantire il transito degli autotrasportatori al Brennero. I 'Drive Through Difesa' s… - Mess_Marittimo : La prima decisione del nuovo ministro Giovannini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mit: presidi per tamponi rapidi al Brennero per gli autotrasportatori #tamponi -