Branco torna sul ring a 50 anni: 'In Italia non si può, lo farò per i colori del Brasile' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono mesi e mesi che va dicendo ovunque di voler tornare sul ring. Ma i suoi propositi non avevano fatto i conti con la pandemia. Ora Gianluca Branco si è definitivamente convinto e insiste nel suo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono mesi e mesi che va dicendo ovunque di volerre sul. Ma i suoi propositi non avevano fatto i conti con la pandemia. Ora Gianlucasi è definitivamente convinto e insiste nel suo ...

Gazzetta_it : #Boxe #GianlucaBranco torna sul ring a 50 anni: 'In #Italia non si può, lo farò per i colori del #Brasile'… - stillhoneyblue : @likeirisheyes @JoMarch__ Ma te sei fuori di testa, ma lo sai che stiamo parlando di un reality? Dallo studio dicon… - emersonbbb21 : FIUK AGORA SE TORNA BRANCO, HETERO, PRIVILEGIADO E AGORA MONSTRO ???? #BBB21 #ProvaDoAnjo - fspino2 : @LaFATAa5Stelle @DaniloToninelli @AlfonsoBonafede sti cazzi! Mo non si forma il governo perché un branco di scirocc… - fspino2 : @lellone_ sti cazzi! Mo non si forma il governo perché un branco di sciroccati vota no; che goduria si torna alle e… -