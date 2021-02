Braga-Roma | Europa League | programma | orario | tv | probabili formazioni

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna il grande spettacolo dell’di calcio 2021, che questo giovedì vedrà disputarsi le sfide di andata dei sedicesimi di finale, con in campo anche ladi Paulo Fonseca, opposta ai portoghesi dello Sportingin trasferta. La sfida si svolgerà dunque giovedì, 18 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 18.55, presso lo Stadio Comunale di, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena, numero 204, mentre non mancherà inoltre la trasmissione streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.calcio 2021 Giovedì 18 febbraio 2021 Ore 18.55Diretta tv: ...

kissao_kpante : RT @AtiPronosticos: Ce qu’on ? Southampton/ Wolves 1,80 ? Monaco/ Lorient 1,70? Villarreal/ Betis 1,65 ? Inter/ Lazio 1,65 ? Arsenal/ Leed… - darmian22867349 : RT @AtiPronosticos: Ce qu’on ? Southampton/ Wolves 1,80 ? Monaco/ Lorient 1,70? Villarreal/ Betis 1,65 ? Inter/ Lazio 1,65 ? Arsenal/ Leed… - Fprime86 : RT @SkySport: Europa League Roma, il Braga vince in trasferta: 1-0 contro il Santa Clara - naruto687 : RT @AtiPronosticos: Ce qu’on ? Southampton/ Wolves 1,80 ? Monaco/ Lorient 1,70? Villarreal/ Betis 1,65 ? Inter/ Lazio 1,65 ? Arsenal/ Leed… - FlorianMerck : RT @AtiPronosticos: Ce qu’on ? Southampton/ Wolves 1,80 ? Monaco/ Lorient 1,70? Villarreal/ Betis 1,65 ? Inter/ Lazio 1,65 ? Arsenal/ Leed… -

Ultime Notizie dalla rete : Braga Roma

In attesa del match con la, ilè sceso in campo in campionato contro il Santa Clara. I portoghesi hanno conquistato i tre punti grazie al gol di Borja realizzato al 10 minuto. Con questa vittoria la squadra di ...'Dzeko potrà partire titolare in Portogallo con il, vediamo: è una possibilità', ha concluso ... ma Gotti non fa drammi: 'Intanto c'è da dire che di fronte c'era un'ottima, può essere ...Torna il grande spettacolo dell'Europa League di calcio 2021, che questo giovedì vedrà disputarsi le sfide di andata dei sedicesimi di finale, con in campo anche la Roma di Paulo Fonseca, opposta ai p ...Video Roma Udinese (risultato 3-0) gol e highlights. Fonseca di nuovo terzo, una doppietta di Veretout e un gol di Pedro stendono i friulani ...