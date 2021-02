(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ritorno sul ring di, caldamente spinto da Bob Arum negli ultimi mesi, ha un costo decisamente importante. La leggenda filippinainfatti ben 40 MLN diper scontrarsi concon una suddivisione della borsa di 75 – 25. La cifra è enorme e il promoter Bob Arum dovrà faticare per trovare i soldi. Il paese che più degli altri potrebbe ospitare l’evento e che quindi potrebbe pagare una parte del budget è l’arabia saudita. Da parte dil’offerta è generosa, sarebbe uno degli ingaggi più alti mai ricevuti per il pugile statunitense, in più porterebbe la sua borsa più in alto nel caso di matchErrol Spence Jr. Inoltre sedovesse battere Pac Man, in ...

italiaserait : Boxe: Manny Pacquiao chiede 40 MLN di dollari per battersi contro Terence Crawford Crowford -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Manny

OA Sport

... di recente un portale specializzato ha stilato la classifica piazzandolo davanti aPacquiao e Carlos Monzon. Ma il mondo dellaè pieno di figure iconiche divenute popolari in ogni angolo ...Pacquiao, leggenda del pugilato filippino, è stato privato dalla Wba del titolo dei welter Wba, assegnato dall'ente al cubano Yordenis Ugas. Pacquiao, 42 anni, non ha più messo in palio la ...Il ritorno sul ring di Manny Pacquiao, caldamente spinto da Bob Arum negli ultimi mesi, ha un costo decisamente importante. La leggenda filippina chiede infatti ben 40 MLN di dollari per scontrarsi co ...Il coach del giovane prodigio della boxe mondiale cerca di metterlo in guardia da Manny Pacquiao e suggerisce Gervonta Davis Ryan Garcia dal settimo round del suo match con Luke Campbell ha ampiamente ...