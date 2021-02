Borse finanziarie post San Valentino | apertura e chiusura positive

(Di lunedì 15 febbraio 2021) I mercati hanno riso di nuovo positivamente all’abbinata situazione politica Biden e ondata Draghi in Europa. Gli investitori vivono un momento di ottimismo all’interno di un quadro pandemico ancora altalenante.ledi Milano, Londra, Francoforte e Parigi. La Sterlina oggi ha toccato il boom dei risultati con quota di 1,39 dollari, la più alta da aprile 2018 e per effetto di alcuni dati finanziari interni, Pil e Bank of England. Asia e Usa:e inflazioni, previsioni Le nuove e crescenti tensioni in Medio Oriente creano delle perplessità soprattutto sulleasiatiche, oggi salite ai minimi storici. L’indi Msci Asia Pacifico e al di fuori del Giappone ha registrato +0,4%. A Tokio il Nikkei ha chiuso con +1,91%, un risultato che non si registrava dall’estate del ...

Avvio di settimana positivo per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze europee. Tonica Piazza Affari, dopo che Mario Draghi ha ufficializzato la lista dei ministri del nuovo governo. Apertura e chiusura positiva per le borse finanziarie, una settimana che inizia con l'ottimismo ma anche con alcune criticità. La cronaca della giornata di Borsa Italiana di oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Buone performance per i titoli bancari e petroliferi.