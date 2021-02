BOOM! Sanremo 2021: si pensa al duetto Vanoni-Mannoia per la finale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia Vi abbiamo anticipato la presenza sul palco dell’Ariston di Ornella Vanoni e anche quella di Fiorella Mannoia. Mentre la prima è stata ufficialmente confermata dal direttore artistico Amadeus, per la seconda ancora non ci sono annunci. Tuttavia siamo in grado di aggiungervi un altro tassello. Si sta, infatti, pensando per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2021 ad un duetto tra la cantante meneghina e l’interprete di Quello che le Donne non Dicono. Non è la prima volta comunque che Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia si ritrovano a collaborare. Le due hanno inciso insieme, in passato, il brano Senza Paura della Vanoni e soltanto il mese scorso si sono ritrovate ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ornellae FiorellaVi abbiamo anticipato la presenza sul palco dell’Ariston di Ornellae anche quella di Fiorella. Mentre la prima è stata ufficialmente confermata dal direttore artistico Amadeus, per la seconda ancora non ci sono annunci. Tuttavia siamo in grado di aggiungervi un altro tassello. Si sta, infatti,ndo per l’ultima serata del Festival diad untra la cantante meneghina e l’interprete di Quello che le Donne non Dicono. Non è la prima volta comunque che Ornellae Fiorellasi ritrovano a collaborare. Le due hanno inciso insieme, in passato, il brano Senza Paura dellae soltanto il mese scorso si sono ritrovate ...

