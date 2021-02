Bonus Sud, agevolazioni bloccate: non partono gli sconti per le imprese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Salvo interventi last minute, martedì 16 febbraio le imprese del Sud non potranno beneficiare del Bonus Sud, ovvero della decontribuzione nei confronti dell’Inps prevista dalla legge di Bilancio. L’Inps ha fatto sapere di essere in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea, in quanto l’agevolazione si configura come aiuto di Stato e la sua operatività è legata alla normativa europea. Il Bonus Sud, ovvero lo sconto del 30% sulla quota a carico del datore di lavoro, rimane per ora ostaggio dei tempi della burocrazia. Bonus Sud, cos’è L’articolo 27 del Decreto Agosto prevede un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. La misura è stata prorogata con una progressiva ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Salvo interventi last minute, martedì 16 febbraio ledel Sud non potranno beneficiare delSud, ovvero della decontribuzione nei confronti dell’Inps prevista dalla legge di Bilancio. L’Inps ha fatto sapere di essere in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea, in quanto l’agevolazione si configura come aiuto di Stato e la sua operatività è legata alla normativa europea. IlSud, ovvero lo sconto del 30% sulla quota a carico del datore di lavoro, rimane per ora ostaggio dei tempi della burocrazia.Sud, cos’è L’articolo 27 del Decreto Agosto prevede un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. La misura è stata prorogata con una progressiva ...

