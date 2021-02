Bonus 600 euro, Belotti: “Grave che l’Inps chieda restituzione a amministratori locali” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “È sconcertante la richiesta che stanno ricevendo in questi giorni i consiglieri comunali, assessori e sindaci da parte dell’Inps di restituzione del Bonus di 600 euro euro percepito a marzo e aprile come stabilito dal Decreto Cura Italia in qualità di lavoratori autonomi o operai agricoli o lavoratori dello spettacolo o domestici. Siamo di fronte all’ennesima ottusità burocratica. Invece di incentivare la partecipazione popolare si mortifica e penalizza chi si mette a disposizione della propria comunità per spirito di servizio, non certo per guadagnare. E’ bene ricordare che il 70 per cento dei 7903 comuni italiani ha una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, con indennità per i consiglieri comunali di poche decine di euro l’anno che diventano poche centinaia per assessori e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) “È sconcertante la richiesta che stanno ricevendo in questi giorni i consiglieri comunali, assessori e sindaci da parte deldideldi 600percepito a marzo e aprile come stabilito dal Decreto Cura Italia in qualità di lavoratori autonomi o operai agricoli o lavoratori dello spettacolo o domestici. Siamo di fronte all’ennesima ottusità burocratica. Invece di incentivare la partecipazione popolare si mortifica e penalizza chi si mette a disposizione della propria comunità per spirito di servizio, non certo per guadagnare. E’ bene ricordare che il 70 per cento dei 7903 comuni italiani ha una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, con indennità per i consiglieri comunali di poche decine dil’anno che diventano poche centinaia per assessori e ...

