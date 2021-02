Bonolis punzecchia ancora la Juventus | “quando i risultati non arrivano perdono il senno della ragione”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Inter ha vinto il big match22esima giornata del campionato di Serie A contro la Lazio e si è portato in testa alla classifica del massimo torneo italiano. Adesso è la favorita alla vittoria finale, i tifosi nerazzurri sono tornati a pensare in grande e tra questi c’è anche Paolo. Ai microfoni di Radio Radio ha lanciato qualche frecciata: “Quello che criticavano agli altri, di perdere particolarmente ilnon riuscivano a vincere, poi capita anche a lei. Mi ricordo le dichiarazioni di alcuni giocatori e dirigenti juventini. Ecco la natura umana è uguale per tutti indipendentemente dalla casacca che indossi”. Paolorincara la dose: “Alla finefieraperdi, vista la passionalità che questo sport investe per chi è in campo e ...