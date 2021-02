Bollettino Covid in Lombardia e in Italia: dati e contagi coronavirus del 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 febbraio 2021 - Con la crescente paura per la diffusione delle varianti Covid e con l'innalzamento dell'indice Rt , in Italia gli occhi restano puntati sul Bollettino di oggi, lunedì 15 ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 152021 - Con la crescente paura per la diffusione delle variantie con l'innalzamento dell'indice Rt , ingli occhi restano puntati suldi oggi, lunedì 15 ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid, ultime news. Da Speranza nuovo stop allo sci. Protestano le Regioni e la Lega. LIVE - a70199617 : #SERVONO I FORNI CREMATORI QUESTA È LA DESTRA Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fre… - bobinetv : Nessun decesso #covid nelle ultime 24 ore #valledaosta #salute - - cpetacci : RT @Adnkronos: ?? #Covid #ValledAosta, oggi 9 contagi: bollettino 15 febbraio -