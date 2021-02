Bollettino coronavirus: la situazione pandemica in Italia al 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) I dati del Bollettino sui contagi, decessi e guariti da coronavirus aggiornato al 15 febbraio 2021. I dettagli Nella giornata di oggi 15 febbraio 2021 il Bollettino sulla situazione epidemiologica determinata dal coronavirus riporta un calo dei contagi ascrivibile, come già accaduto nei mesi scorsi, al giorno successivo al riposo domenicale nel quale i casi testati sono spesso in minore quantità. Il Bollettino di quest’oggi riporta la cifra di 7.351 nuovi contagi e 258 decessi, 11.711 guariti e 2.989.748 vaccini effettuati. Il numero dei test effettuati è pari a 179.278, che portano il tasso di positività al 4,1%. Aumentano le terapie intensive con un +4 pazienti ricoverati e +66 pazienti nei reparti ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) I dati delsui contagi, decessi e guariti daaggiornato al 15. I dettagli Nella giornata di oggi 15ilsullaepidemiologica determinata dalriporta un calo dei contagi ascrivibile, come già accaduto nei mesi scorsi, al giorno successivo al riposo domenicale nel quale i casi testati sono spesso in minore quantità. Ildi quest’oggi riporta la cifra di 7.351 nuovi contagi e 258 decessi, 11.711 guariti e 2.989.748 vaccini effettuati. Il numero dei test effettuati è pari a 179.278, che portano il tasso di positività al 4,1%. Aumentano le terapie intensive con un +4 pazienti ricoverati e +66 pazienti nei reparti ...

