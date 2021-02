Bollettino Coronavirus, in Italia Lombardia e Campania regioni più colpite (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus in Italia segnala 11.068 i nuovi casi di Coronavirus (per un totale da inizio pandemia di 2.721.879) con 221 morti, cifra che porta il totale a 93.577. Sono stati 205.642 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%). Ieri c’erano stati 13.532 nuovi casi e 311 vittime. Questi i dati del Ministero della Salute. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.085 (+22 da ieri). Sono in calo in Italia i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non intensivi: i letti occupati sono oggi 18.449, 51 meno di ieri. Dopo molti giorni di discesa costante, torna a salire il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 402.783, 1.370 più di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nuovoinsegnala 11.068 i nuovi casi di(per un totale da inizio pandemia di 2.721.879) con 221 morti, cifra che porta il totale a 93.577. Sono stati 205.642 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%). Ieri c’erano stati 13.532 nuovi casi e 311 vittime. Questi i dati del Ministero della Salute. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.085 (+22 da ieri). Sono in calo ini ricoveri di pazienti Covid nei reparti non intensivi: i letti occupati sono oggi 18.449, 51 meno di ieri. Dopo molti giorni di discesa costante, torna a salire il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 402.783, 1.370 più di ...

