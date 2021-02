Bollettino Coronavirus di Lunedì 15 Febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) In data 15 Febbraio l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei test eseguiti nel fine settimana, è +0,27% (ieri +0,40%) con 2.729.223 contagiati totali, 2.237.290 dimissioni/guarigioni (+11.771) e 93.835 deceduti (+258); 398.098 infezioni in corso (+1.370). Ricoverati con sintomi +66 (18.515); terapie intensive +4 (2.089) con 122 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 179.278 tamponi totali (ieri 205.642) di cui 77.384 molecolari (ieri 126.818) e 101.894 test rapidi (ieri 78.824) con 58.526 casi testati (ieri 81.458); 7.351 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,10% (ieri 5,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,56% (ieri 13,58%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.391; Campania 966; Lombardia 945; Lazio 760. In Lombardia curva +0,16% (ieri +0,35%) con 14.260 tamponi totali (ieri 30.289) di cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) In data 15l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei test eseguiti nel fine settimana, è +0,27% (ieri +0,40%) con 2.729.223 contagiati totali, 2.237.290 dimissioni/guarigioni (+11.771) e 93.835 deceduti (+258); 398.098 infezioni in corso (+1.370). Ricoverati con sintomi +66 (18.515); terapie intensive +4 (2.089) con 122 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 179.278 tamponi totali (ieri 205.642) di cui 77.384 molecolari (ieri 126.818) e 101.894 test rapidi (ieri 78.824) con 58.526 casi testati (ieri 81.458); 7.351 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,10% (ieri 5,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,56% (ieri 13,58%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.391; Campania 966; Lombardia 945; Lazio 760. In Lombardia curva +0,16% (ieri +0,35%) con 14.260 tamponi totali (ieri 30.289) di cui ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi: 7.351 nuovi casi e 258 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: ?????? Il bollettino di oggi: 258 morti. Innalzare misure nel Paese PREGHIAMO PER TUTTE LE VITTIME E I MEDICI ?????? https://… - Moonbootica : RT @RedRector: Coronavirus, il bollettino di oggi 15 febbraio: 7.351 nuovi casi e 258 morti. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte d… -