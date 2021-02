Blocco licenziamenti | proroga in arrivo fino a quando? Ecco cosa succede dopo il 31 marzo 2021

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildeito dal Governo Conte, scade il 31: ancora 44 giorni per “non mandare a casa” i lavoratori. Maquella datarà?deciderà di fare il nuovo esecutivo Draghi?in? Ildeiha avuto inizio il 17del 2020 ed è statoto per ben tre volte. Ora è in “scadenza”, ma è stato proprio il Capo dello Stato Sergio Mattarella, durante il suo discorso del 2 febbraio sulla crisi di Governo, a sottolineare che “a fineverrà meno il ...

Radio1Rai : 'Avremmo tanto bisogno di #FrancoMarini oggi. Una grande perdita anche per le Istituzioni. Chiediamo proroga blocco… - agorarai : 'Noi abbiamo bisogno di pragmatismo, che significa occuparsi dei problemi delle persone. Abbiamo perso migliaia di… - netwoplus : RT @Guido_Carella: Vi invito a leggere la posizione di @manageritalia su tema del blocco dei licenziamenti. La questione è estremamente del… - GiusvaPulejo : RT @Guido_Carella: Vi invito a leggere la posizione di @manageritalia su tema del blocco dei licenziamenti. La questione è estremamente del… - Guido_Carella : Vi invito a leggere la posizione di @manageritalia su tema del blocco dei licenziamenti. La questione è estremament… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco licenziamenti

Nonostante ildei, ha già perso 65 mila posti di lavoro, di cui 35 mila nel turismo. La salute viene prima di qualunque altra cosa, dubbi non ce ne sono. E mi rendo conto che per ...Come ribadito dal Presidente della Repubblica, occorrono provvedimenti tempestivi per salvaguardare la stabilità sociale posto che mancano appena 45 giorni alla scadenza deldei. ...Draghi e il ministro del Lavoro Orlando dovranno decidere per la proroga o meno della misura. Cosa bisogna sapere ...Il mancato rinnovo del divieto innescherebbe una crisi occupazionale dalla portata potenzialmente devastante per la tenuta del Paese, considerata la fragilità dell'attuale scenario economico.