Blocco licenziamenti | Orlando cerca un compromesso

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il divieto di licenziare, che in Italia dura ininterrottamente da marzo 2020, probabilmente andrà incontro a una nuova mini-proroga. Quanto agli ammortizzatori, un punto di equilibrio potrebbe trovarsi con la proroga della Cig d'emergenza. Sulle politiche attive il rebus delle agenzie per il lavoro private finora non coinvolte