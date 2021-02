Blocco licenziamenti 2021: fino a quando andrà avanti? Prossima scadenza il 31 marzo, la possibilità di una proroga selettiva (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Blocco licenziamenti 2021 si avvicina al proprio termine e la questione desta non poche preoccupazioni tra lavoratori e parti sociali. In attesa di capire se potrà concretizzarsi una nuova proroga, al momento la scadenza da tenere in considerazione è quella del prossimo 31 marzo 2021. È chiaro che vista la prosecuzione della crisi sanitaria ed economica per via del Covid-19, un nuovo intervento di tutela dovrebbe comunque concretizzarsi. Ma la questione è tutt’altro che scontata, anche perché in molti parlano di una possibile estensione selettiva e non in favore di tutti i lavoratori. Dal punto di vista epidemiologico, appare evidente che un ritorno alla normalità sia ormai rimandato al 2022. Anche per questo l’eventuale proroga ... Leggi su notizieora (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilsi avvicina al proprio termine e la questione desta non poche preoccupazioni tra lavoratori e parti sociali. In attesa di capire se potrà concretizzarsi una nuova, al momento lada tenere in considerazione è quella del prossimo 31. È chiaro che vista la prosecuzione della crisi sanitaria ed economica per via del Covid-19, un nuovo intervento di tutela dovrebbe comunque concretizzarsi. Ma la questione è tutt’altro che scontata, anche perché in molti parlano di una possibile estensionee non in favore di tutti i lavoratori. Dal punto di vista epidemiologico, appare evidente che un ritorno alla normalità sia ormai rimandato al 2022. Anche per questo l’eventuale...

Radio1Rai : 'Avremmo tanto bisogno di #FrancoMarini oggi. Una grande perdita anche per le Istituzioni. Chiediamo proroga blocco… - agorarai : 'Noi abbiamo bisogno di pragmatismo, che significa occuparsi dei problemi delle persone. Abbiamo perso migliaia di… - Lucia39134555 : RT @micheleboldrin: Ma è vero che oggi il ministro @AndreaOrlandosp ha risposto con i fatti alla mia domanda di ieri? Ovvero che proporrà… - Ipsoa : Fine del blocco dei licenziamenti dal 1° aprile. Verso uno 'tsunami' di licenziamenti? Come potrebbe agire il Gover… - EugenioCardi : @MassimoCicale @Cris25255507 Guarda Massimo anch'io non ho alcuna intenzione di fare polemiche, ma credo davvero c… -