Blitz della polizia di Foggia | arresti per traffico internazionale di droga

(Di lunedì 15 febbraio 2021) BARI – Blitz nel foggiano, dove l’operazione denominata ‘Avamposto’, ha portato a numerose misure di custodia cautelare. Per gli agenti della squadra mobile di Foggia e i colleghi dello Sco, il servizio operativo centrale della polizia di Stato, le persone arrestate oggi facevano parte di una rete dedita al traffico internazionale di droga che arrivava dal Marocco, attraversava la Spagna per poi essere smerciata sulle piazze del foggiano. Per gli investigatori, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, alcuni sodali del gruppo erano in Campania e Lombardia. Nel corso delle indagini sono state registrate vendite di quantitativi di droga per un totale di circa 640 chilogrammi del valore di 4 milioni di euro e sono state sequestrate anche armi da fuoco di provenienza furtiva comprate sul mercato clandestino di Napoli. I dettagli dell’operazione ‘Avamposto’ saranno resi noti in mattinata.