Biomutant | l' attesissimo gioco di ruolo svedese | rivela i suoi requisiti di sistema

Leggi su totorearanzullo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo (lunghissimi) mesi di sviluppo,sta preparando il suo arrivo su console e PC. Developer Experiment 101 svela oggi le configurazioni necessarie per giocare a questo futurodid'azione.: la versione PC è dettagliata Annunciato nell'agosto 2017,si sta preparando per il suo arrivo sulle nostre console e PC, con una data di uscita fissata per il 25 maggio. Ricordiamo che ilera inizialmente previsto... nel 2018. Tuttavia, lo studio Experiment 101, sembra essere alla fine del suo progetto rendendo note le configurazioni necessarie per gestire il suo nuovo video.Configurazione minima Windows 7 / 8.1 / 10 64 bit CPU AMD FX-8350 o Intel Core i5-4690K RAM: 8 GB GPU: GeForce GTX 960 o Radeon R9 380 (4 GB di VRAM) 25 GB ...