Binetti | “Meno di un terzo le donne nel governo | leadership al bivio”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – “Campeggia su tutti i giornali il mancato riconoscimento della leadership femminile, soprattutto in partiti come il Pd, storicamente, ma forse solo formalmente, schierati a sostegno di un femminismo storico. Pesa il fatto che nel nuovo Governo Draghi le donne ministro solo meno di un terzo, con un percentuale ancor più bassa se si considera proprio le ministre che provengono dalla Politica. Di leadership al femminile, declinata soprattutto nel contesto politico, si parla nell’ultimo libro da me pubblicato solo poche settimane fa. Il libro tratteggia un profilo di luci ed ombre, di ostacoli non ancora superati e di qualità non ancora abbastanza riconosciute proprio da quei leader-uomini che fanno ancora il bello e il cattivo tempo in fatto di candidature e di successivi riconoscimenti”. Lo afferma la senatrice Paola Binetti, UDC, autrice del Libro ‘La leadership femminile, modelli e qualità oltre le quote rosa’. “Da tempo- spiega la senatrice- era stata programmata una presentazione del libro in Senato con alcune tra le leader storiche dei vari partiti: Valeria Fedeli, Teresa Bellanova, Paola Taverna, Isabella Rauti, Annamaria Bernini e Maria Pia Garavaglia. Proprio di questo parleremo venerdì prossimo dalla Sala Stampa del Senato e l’evento sarà messo sui canali del Senato, data l’impossibilità di far partecipare un folto gruppo di donne che avevano già dato il loro assenso all’evento. Ma oggi, proprio oggi, in una sorta di terra di mezzo, tra le nomine già fatte delle ministre e quella ancora da fare di viceministri e sottosegretari, è interessante affrontare il problema del rapporto tra Donne e Potere politico. Gli stereotipi sono davvero duri a morire“.