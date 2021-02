Bimbo ha sindrome cardiaca mortale, un intervento da record lo salva: grande successo italiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per la prima volta in Italia, qualche giorno fa, è stato tentato -con successo- un complesso intervento chirurgico al cuore su un bambino di 4 anni. Il “miracolo chirurgico” è stato fatto all’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino: data l’eccezionalità dell’evento l’ospedale ha provveduto a diramare un comunicato stampa che ha descritto nei dettagli la complessità dell’intervento. sindrome cardiaca mortale: i rischi per il paziente di 4 anni Il piccolo paziente del Regina Margherita era affetto da sindrome del Q-T lungo, una malattia congenita che avrebbe potuto provocare nel tempo l’insorgere di gravi aritmie e dunque metterlo in pericolo di vita. A causare le aritmie avrebbero potuto essere i nervi del cuore del bambino, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per la prima volta in Italia, qualche giorno fa, è stato tentato -con- un complessochirurgico al cuore su un bambino di 4 anni. Il “miracolo chirurgico” è stato fatto all’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino: data l’eccezionalità dell’evento l’ospedale ha provveduto a diramare un comunicato stampa che ha descritto nei dettagli la complessità dell’: i rischi per il paziente di 4 anni Il piccolo paziente del Regina Margherita era affetto dadel Q-T lungo, una malattia congenita che avrebbe potuto provocare nel tempo l’insorgere di gravi aritmie e dunque metterlo in pericolo di vita. A causare le aritmie avrebbero potuto essere i nervi del cuore del bambino, ...

