Biden e governo Usa si congratulano con Draghi

Le dichiarazioni di Biden e del portavoce del dipartimento di stato che hanno commentato il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi

Ci congratuliamo con il nuovo governo italiano e siamo impazienti di continuare la cooperazione per ... Poche ore prima il tweet di congratulazioni di Joe Biden allo stesso Draghi, con l'auspicio di una ...

Governo, il messaggio di Biden a Draghi: "Non vedo l'ora di collaborare".

Il mercato obbligazionario più liquido del mondo, quello degli Us Treasuries (il debito governativo americano), segnala una probabile crescita dei tassi di interesse nel medio periodo a causa dell’aum ...

