Biathlon | Mondiali 2021 | le percentuali degli italiani nelle prime gare Dorothea Wierer sempre al top

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilha visto andare in in archivio lecinquedei, valide anche per la Coppa del Mondo 2020-in Slovenia, a Pokljuka. Nella prima parte della tornata iridata di, per la quale sono stati dieci gliconvocati, in nove hanno partecipato ad almeno una prova: tra le donne Lisa Vittozzi,, Federica Sanfilippo, Michela Carrara ed Irene Lardschneider, tra gli uomini Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch e Thomas Bormolini, mentre Tommaso Giacomel non è ancora sceso in pista. Sia al maschile che al femminile sono state disputate sprint ed inseguimento, oltre alla staffetta mista. La più precisa dopo lecinqueiridate, in casa Italia, è ...