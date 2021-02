Bianca Guaccero fa l’occhiolino e stende Instagram: bella come non mai- FOTO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bianca Guaccero più bella che mai: strizza l’occhiolino ai suoi fan ed Instagram impazzisce. La show girl salentina è super Bianca Guaccero è la conduttrice di “Detto Fatto“, ormai una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 febbraio 2021)piùche mai: strizzaai suoi fan edimpazzisce. La show girl salentina è superè la conduttrice di “Detto Fatto“, ormai una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda bianca guaccero - look into my self - infoitcultura : Bianca Guaccero, frecciatina ad una sua collega. La risposta sagace della conduttrice - infoitcultura : Bianca Guaccero a Serena Rossi in diretta: “Me l’hai portato via” - infoitcultura : Detto fatto, Bianca Guaccero a Serena Rossi: “Il mio sogno è doppiare un cartone e tu mi hai portato via quel ruolo… - zazoomblog : Bianca Guaccero spiazza tutti a San Valentino: “grande amore” - #Bianca #Guaccero #spiazza #tutti -