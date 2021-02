Bernaudo | “Dopo nomina ministri | Pd usa Roma da rimpiazzo per ‘big’ delusi”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Adesso che Draghi ha scelto i ministri, pare che il Pd torni a parlare di Roma. Ora che si sono ri-spartiti i ministeri del nuovo governo, ci sono ancora i viceministri e sottosegretari per calmare le fronde ‘femministe’. Ma tra conferme e traslochi da una poltrona ad un’altra qualche ‘big’ è rimasto fuori, è deluso. Magari Roma può servire come rimpiazzo? Senza un’idea, senza una proposta, senza nulla. Roma ormai serve solo come sgabello per qualche ‘big’ deluso che dovrà sedersi a Palazzo Senatorio controvoglia e solo per perpetuare la fallimentare gestione parastatale di cui la sinistra romana è stata sempre protagonista. I romani lo hanno capito e sono stanchi di questo balletto vergognoso. Roma merita più rispetto e soprattutto merita di voltare pagina.La prossima settimana andremo dal notaio per partire formalmente con la raccolta delle firme e per liberare Roma dal giogo dei partiti”. Lo afferma Andrea Bernaudo presidente del ‘Movimento Liberisti Italiani‘ e candidato sindaco a Roma.