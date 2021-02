Berlusconi promuove Tajani ma è caos in Forza Italia (Di lunedì 15 febbraio 2021) A due giorni dal giuramento del nuovo governo guidato da Mario Draghi non si placano le polemiche dentro Forza Italia. Silvio Berlusconi cerca di calmare le acque mettendo mano all’organizzazione interna di Fi con una serie di promozioni: Antonio Tajani viene nominato coordinatore nazionale, Anna Maria Bernini sua vice e Licia Ronzulli responsabile per i rapporti con gli alleati del centrodestra. Inoltre, dopo la “promozione” di Maristella Gelmini a ministro, sempre il Cavaliere ha indicato al suo posto, quale facente funzioni di capogruppo alla Camera, Roberto Occhiuto. Ma, l’ex premier vuole che Occhiuto resti il candidato azzurro per la presidenza della regione Calabria. Malgrado la riorganizzazione però, nei gruppi resta un clima pesante e di profonda insoddisfazione. E cresce la competizione tra i tanti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) A due giorni dal giuramento del nuovo governo guidato da Mario Draghi non si placano le polemiche dentro. Silviocerca di calmare le acque mettendo mano all’organizzazione interna di Fi con una serie di promozioni: Antonioviene nominato coordinatore nazionale, Anna Maria Bernini sua vice e Licia Ronzulli responsabile per i rapporti con gli alleati del centrodestra. Inoltre, dopo la “promozione” di Maristella Gelmini a ministro, sempre il Cavaliere ha indicato al suo posto, quale facente funzioni di capogruppo alla Camera, Roberto Occhiuto. Ma, l’ex premier vuole che Occhiuto resti il candidato azzurro per la presidenza della regione Calabria. Malgrado la riorganizzazione però, nei gruppi resta un clima pesante e di profonda insoddisfazione. E cresce la competizione tra i tanti ...

raspa90 : RT @repubblica: Berlusconi promuove Tajani ma è caos in Forza Italia. E in tre lasciano il gruppo per andare 'al centro' con Toti https://t… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Berlusconi promuove Tajani ma è caos in Forza Italia - AnnamaEsposito : RT @HuffPostItalia: Berlusconi promuove Tajani ma è caos in Forza Italia - HuffPostItalia : Berlusconi promuove Tajani ma è caos in Forza Italia - repubblica : Berlusconi promuove Tajani ma è caos in Forza Italia. E in tre lasciano il gruppo per andare 'al centro' con Toti -