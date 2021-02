Bergamo, da oggi alle 15 gli over 80 possono prenotare il vaccino in farmacia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente di FederFarma Bergamo, Giovanni Petrosillo, informa che, sulla base di indicazioni di Regione Lombardia, le farmacie da oggi, lunedì 15 febbraio alle ore 13, sono abilitate a raccogliere le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid. In questa prima fase potranno essere recepite solo le adesioni dei cittadini over 80 (o che compiranno gli 80 anni nel corso del 2021). I cittadini riceveranno successivamente le istruzioni sulle modalità di esecuzione (tempi e luoghi della somministrazione), tramite un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso). Per la prenotazione è necessario portare in farmacia la Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi e il Numero di cellulare / Telefono fisso. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente di FederFarma, Giovanni Petrosillo, informa che, sulla base di indicazioni di Regione Lombardia, le farmacie da, lunedì 15 febbraioore 13, sono abilitate a raccogliere le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid. In questa prima fase potranno essere recepite solo le adesioni dei cittadini80 (o che compiranno gli 80 anni nel corso del 2021). I cittadini riceveranno successivamente le istruzioni sulle modalità di esecuzione (tempi e luoghi della somministrazione), tramite un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso). Per la prenotazione è necessario portare inla Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi e il Numero di cellulare / Telefono fisso. L'articoloNews.

24Mattino : .@paolomieli: 'Questa decisione terribile di fermare lo sci è però da imputare alla decisione demagogica di aprire… - Dimsuonosoft : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Qualche nuvola nel cielo e temperature tra -4° e 7° caratterizzeranno il meteo di oggi a #Bergamo… - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Qualche nuvola nel cielo e temperature tra -4° e 7° caratterizzeranno il meteo di oggi a… - TalkingaboutL : @MarcoVBava Secondo me marco nel momento in cui giochi contro squadre molto forti con Patric e hoedt insieme quasi… - Augusto47412474 : RT @Deputatipd: Non tutti gli eroi indossano il mantello. Alcuni, molto piccoli sono all'ospedale di Bergamo che lottano per la propria vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo oggi Intred: il fatturato 2020 cresce a 35,5 milioni di euro trainato dalle connessioni in Banda Ultralarga

Lo sviluppo maggiore si è registrato nelle province di Bergamo, Monza e Brianza, Lecco, Milano e ... la più evoluta tecnologia oggi in commercio. L'apporto di Qcom è stato molto marcato soprattutto nel ...

Al via il progetto open your skills box

... rileva che in quattordici anni, l'occupazione giovanile nella provincia di Bergamo è calata di 20 ... Emerge dunque una scarsa preparazione dei ragazzi in quelle che oggi vengono chiamate Soft Skills, ...

Slow Love: come l’amore viene vissuto dai giovani di oggi BergamoNews.it Infortuni sul lavoro in Brianza: quasi 8mila denunce nel 2020, per Covid 2703

Dopo un intero anno monopolizzato dalla pandemia di Covid-19 è tempo di bilanci relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. In tutti i 12 mesi del 2020 sono stati denunciati 7709 ...

Spettacolo a Conegliano tra giavellotto, disco e martello

“Ho iniziato a lanciare solo una settimana fa, prima c’era troppa neve a Trento – commenta il 35enne trentino – diciamo che oggi mi accontento ... Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 39.98, 3.

Lo sviluppo maggiore si è registrato nelle province di, Monza e Brianza, Lecco, Milano e ... la più evoluta tecnologiain commercio. L'apporto di Qcom è stato molto marcato soprattutto nel ...... rileva che in quattordici anni, l'occupazione giovanile nella provincia diè calata di 20 ... Emerge dunque una scarsa preparazione dei ragazzi in quelle chevengono chiamate Soft Skills, ...Dopo un intero anno monopolizzato dalla pandemia di Covid-19 è tempo di bilanci relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. In tutti i 12 mesi del 2020 sono stati denunciati 7709 ...“Ho iniziato a lanciare solo una settimana fa, prima c’era troppa neve a Trento – commenta il 35enne trentino – diciamo che oggi mi accontento ... Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 39.98, 3.