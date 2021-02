Bergamo, da giovedì i tamponi traslocano: dalla Fiera al Matteo Rota (Di lunedì 15 febbraio 2021) A partire da giovedì 18 febbraio i tamponi molecolari dell’ASST Papa Giovanni XXIII saranno effettuati al presidio “Matteo Rota” di via Garibaldi 13/15 a Bergamo. A cambiare sede sono le tre linee attive di tamponi molecolari, finora effettuate alla Fiera di Bergamo: – tamponi per i cittadini inviati da ATS Bergamo e medici di medicina generale e pediatri e per pazienti che devono accedere a un ricovero/MAC programmato al Papa Giovanni. Invariato l’orario del servizio, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15.30 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. – linea scuola: con orario 8.30-13.30 – viaggiatori: in questo caso l’appuntamento è su prenotazione diretta dell’utente, contattando il numero 035.267.6161, attivo da lunedì a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) A partire da18 febbraio imolecolari dell’ASST Papa Giovanni XXIII saranno effettuati al presidio “” di via Garibaldi 13/15 a. A cambiare sede sono le tre linee attive dimolecolari, finora effettuate alladi: –per i cittadini inviati da ATSe medici di medicina generale e pediatri e per pazienti che devono accedere a un ricovero/MAC programmato al Papa Giovanni. Invariato l’orario del servizio, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15.30 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. – linea scuola: con orario 8.30-13.30 – viaggiatori: in questo caso l’appuntamento è su prenotazione diretta dell’utente, contattando il numero 035.267.6161, attivo da lunedì a ...

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 504, Bergamo 162, Brescia 617, Como 83, Cremona ... Da giovedì 18 febbraio, invece, partirà la somministrazione delle dosi . Si partirà con ...

