"Benvenuto al mondo". Fiocco celeste: la cantante è mamma per la prima volta. Il nome (Di lunedì 15 febbraio 2021) La cantante, che ha sposato l'uomo che ha da poco reso papà nel dicembre 2018, ha annunciato la dolce attesa a inizio ottobre, svelando ai conduttori di Today Hoda Kotb e Jenna Bush Hager che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La, che ha sposato l'uomo che ha da poco reso papà nel dicembre 2018, ha annunciato la dolce attesa a inizio ottobre, svelando ai conduttori di Today Hoda Kotb e Jenna Bush Hager che aveva ...

channelcitymag : RT @TandbergData_IT: Passaggio di consegne per l'Italy Channel Sales Manager di #OverlandTandberg: benvenuto a Michelangelo Di Ianni. 23 an… - TandbergData_IT : Passaggio di consegne per l'Italy Channel Sales Manager di #OverlandTandberg: benvenuto a Michelangelo Di Ianni. 23… - DCampus : RT @nicolamirenzi: Da domani @PierluigiBattis scriverà ogni giorno su @HuffPostItalia. Il benvenuto in questa intervista in cui racconta tu… - zannelunghe : RT @CremaschiG: Lo #spread lo manovrano #finanza e #banche ma il #Covid no Ora vediamo cosa fa #Draghi di fronte al dilagare della #pandem… - asquirix : RT @nicolamirenzi: Da domani @PierluigiBattis scriverà ogni giorno su @HuffPostItalia. Il benvenuto in questa intervista in cui racconta tu… -