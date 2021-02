Benevento, Schiattarella: «Obiettivo salvezza. Le big? Nessuna paura» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del momento vissuto dai giallorossi Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del momento vissuto dai giallorossi. Le sue dichiarazioni: RENDIMENTO ALTALENANTE – «Si può parlare di rendimento altalenante, ma tutto sommato siamo perfettamente in linea con gli obiettivi e con quanto deve fare una neopromossa. Nelle prime giornate di campionato era necessario adattarsi alla categoria ma abbiamo affrontato subito realtà blasonate come Sampdoria, Bologna e soprattutto Inter. Nella parte centrale del girone d’andata il Benevento ha fatto grandi cose ed esprimeva un buon calcio. Oggi i fatti dicono che vinciamo molto di meno, ma impegno e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pasquale, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del momento vissuto dai giallorossi Pasquale, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del momento vissuto dai giallorossi. Le sue dichiarazioni: RENDIMENTO ALTALENANTE – «Si può parlare di rendimento altalenante, ma tutto sommato siamo perfettamente in linea con gli obiettivi e con quanto deve fare una neopromossa. Nelle prime giornate di campionato era necessario adattarsi alla categoria ma abbiamo affrontato subito realtà blasonate come Sampdoria, Bologna e soprattutto Inter. Nella parte centrale del girone d’andata ilha fatto grandi cose ed esprimeva un buon calcio. Oggi i fatti dicono che vinciamo molto di meno, ma impegno e ...

