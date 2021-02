Benevento-Roma | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Domenica 21 febbraio 2021 alle 20.45 al Ciro Vigorito si disputerà, gara valida per la 23° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha pareggiato 1 a 1 in casa del Bologna con Viola che nella ripresa ha risposto all’iniziale vantaggio di Sansone, che ha segnato nel primo minuto di gioco. I campani occupano la 15° posizione a quota 24 punti, gli stessi di Bologna, Spezia e Udinese, a -1 dal Genoa e a -6 da Sampdoria e Verona. Laall’Olimpico ha superato per 3 a 0 l’Udinese, grazie alla doppietta di Veretout e alla rete nei minuti di recupero di Pedro. I giallorossi si trovano al terzo posto in classifica con 43 punti, a +1 sulla Juventus, che però ha una partita da recuperare, a -6 dal Milan e a -7 dalla capolista Inter. Le ...